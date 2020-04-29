Таксомоторный бизнес обращается к банкам. Из-за коронавируса отрасль пострадала, но ее таковой не считают

Общественный совет по развитию такси написал обращение в Ассоциацию банков. По проблеме с лизинговыми платежами и вообще о состоянии отрасли в целом.

Таксомоторные компании в период пандемии на грани закрытия. Ежедневно руководителям организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа приходится сталкиваться с многочисленными проблемами.

Экономика таксомоторной отрасли сильно пострадала, падение роста заказов является критичным. В предоставлении «каникул» лизинговые компании таксомоторным компаниям отказывают ссылаясь на отсутствие в перечне пострадавших отраслей соответствующего ОКВЭДа.

Уже сейчас необходимо задуматься о поддержке таксомоторных компаний и защитить рынок в данной ситуации. Принять меры по накопленным долгам, продумать структуру реструктуризации кредитов для лизинговых компаний и не допустить автоматическую остановку предоставления новых кредитных линий. Разработать банковские программы для предоставления лизинговым компаниям кредитных линий для финансирования автомобилей с пробегом.

Мы приводим письмо Общественного совета здесь: