В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

Сегодня проходит заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса, в ходе которого Михаил Мишустин дал ряд поручений.

Одно из них касается восстановления занятости, доходов и роста экономики.

Минэкономразвития, Минфин и Минтруд совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 25 мая должны разработать и представить в Правительство общенациональный план действий в этом направлении.

Реализация плана должна обеспечить возобновление деловой жизни в стране, оживление рынка труда, а также возврат экономики на траекторию роста через долгосрочные структурные изменения.