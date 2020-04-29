ФНС объяснила, как будут давать субсидии малому и среднему бизнесу

Торгово-промышленная палата провела сегодня вебинар с участием заместителя главы Федеральной налоговой службы Светланы Бондарчук. О том, что она рассказала про новые бюджетные субсидии малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, пишет РБК.

Субсидия рассчитывается просто: число штатных работников умножается на размер МРОТ (12 130 рублей), пояснила замглавы ФНС. И не важно полный или неполный день работает сотрудник.

Для ИП субсидия выплачивается на каждого наемного работника плюс самого предпринимателя.

Претенденты на субсидии должны соответствовать критериям:

состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по состоянию на 1 марта;

указанный в ЕГРЮЛ основной код вида экономической деятельности (ОКВЭД) должен быть включен в определенный правительством перечень наиболее пострадавших отраслей);

не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;

не иметь недоимки по налогам и страховым взносам больше 3 тыс. руб. ( без учета пени и штрафов ) по состоянию на 1 марта;

) по состоянию на 1 марта; не увольнять более 10% сотрудников — численность персонала в месяце, за который выдана субсидия, должно составлять не менее 90% от этого показателя в марте.

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Сохранение занятости на предприятии ФНС проконтролирует на основании данных Пенсионного фонда. Каждый месяц предприятия должны сдавать в ПФР отчетность по форме СЗВ-М, где отражены данные об уволенных и новых сотрудниках. Отчетность за март должна быть сдана до 15 апреля, за апрель — до 15 мая.

«Мы никаких корректировок в отчетность не вносим, для нас это — истина в последней инстанции», — подчеркнула замглавы ФНС.

Численность сотрудников всегда будет сравниваться с данными на март, пояснила Бондарчук. Из этого следует, что нельзя, например, в апреле уволить до 10% сотрудников и в мае — еще 10% и все равно получить субсидию.

Заявление о получении субсидии можно подать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или почтой. На выплаты за апрель заявления будут принимать с 1 мая до 1 июня; за май — с 1 июня до 1 июля.

Выплаты начнутся после 18 мая, это связано со сроками сдачи СЗВ-М за апрель.

И еще одна хорошая новость — субсидии не облагаются никакими налогами.