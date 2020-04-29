ФНС объяснила, как будут давать субсидии малому и среднему бизнесу

Торгово-промышленная палата провела сегодня вебинар с участием заместителя главы Федеральной налоговой службы Светланы Бондарчук. О том, что она рассказала про новые бюджетные субсидии малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, пишет РБК.
Субсидия рассчитывается просто: число штатных работников умножается на размер МРОТ (12 130 рублей), пояснила замглавы ФНС. И не важно полный или неполный день работает сотрудник.
Для ИП субсидия выплачивается на каждого наемного работника плюс самого предпринимателя.
Претенденты на субсидии должны соответствовать критериям:
- состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по состоянию на 1 марта;
- указанный в ЕГРЮЛ основной код вида экономической деятельности (ОКВЭД) должен быть включен в определенный правительством перечень наиболее пострадавших отраслей);
- не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;
- не иметь недоимки по налогам и страховым взносам больше 3 тыс. руб. (без учета пени и штрафов) по состоянию на 1 марта;
- не увольнять более 10% сотрудников — численность персонала в месяце, за который выдана субсидия, должно составлять не менее 90% от этого показателя в марте.
«Мы никаких корректировок в отчетность не вносим, для нас это — истина в последней инстанции», — подчеркнула замглавы ФНС.Численность сотрудников всегда будет сравниваться с данными на март, пояснила Бондарчук. Из этого следует, что нельзя, например, в апреле уволить до 10% сотрудников и в мае — еще 10% и все равно получить субсидию.
Заявление о получении субсидии можно подать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или почтой. На выплаты за апрель заявления будут принимать с 1 мая до 1 июня; за май — с 1 июня до 1 июля.
Выплаты начнутся после 18 мая, это связано со сроками сдачи СЗВ-М за апрель.
И еще одна хорошая новость — субсидии не облагаются никакими налогами.