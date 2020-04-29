Аэрофлот будет выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

«Аэрофлот» подтвердил, что будет выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные рейсы.

«Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации (с COVID-19 — ИФ). Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки», — передает слова представителя «Аэрофлота» Михаила Демина «Интерфакс».

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Предполагается, что ваучеры будут выдаваться до конца 2020 года, а срок их действия составит 3 года, отметил он. «Планируется, что программа коснется не только вынужденных возвратов на отмененные рейсы, но и добровольных, в ситуации, когда рейсы выполнялись, но планы пассажира изменились в связи с эпидемиологический обстановкой. Касается как внутренних, так и международных перевозок», — сказал Демин.

«Аэрофлот» до недавнего времени оставался одной из немногих авиакомпаний, которая на фоне падения рынка из-за COVID-19 возвращала пассажирам деньги, а не ваучеры. Но в начале апреля компания остановила процедуру возврата по билетам своим дистрибьюторам, сообщал «Интерфаксу» источник в авиаотрасли.

Сейчас, согласно Воздушному кодексу РФ, авиакомпании обязаны вернуть пассажиру полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить право авиакомпаний на выдачу ваучеров ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. До этого к такому шагу авиавласти всех стран призывала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).