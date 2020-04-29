Клерк.Ру

Утечку данных 12 млн заемщиков проверит Роскомнадзор

Роскомнадзор направит запрос в компанию «Юником24» по поводу возможной утечки персональных данных россиян, оформивших микрозаймы в 2017-2019 годах, с целью прояснить ситуацию.

«При наличии оснований будут приняты меры, установленные законом», – добавили в федеральной службе.

На «Клерке» сегодня писали об утечке персональных данных 12 млн заемщиков в МФО.

Использованы материалы РБК.

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