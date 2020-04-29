Спортивный покер, рецептурные лекарства, алкоголь. Минкомсвязь готовит либерализацию рекламы

Минкомсвязи РФ готовит пакет инициатив по либерализации рекламы. Но обязательных профстандартов для СМИ вводить не будут.

«Если говорить про государственную политику и государственное внимание к (коммуникационной) индустрии, то я могу сказать, к чему мы готовы. Мы точно готовы к диалогу с индустрией. Мы точно готовы вместе с индустрией расширять сферы ее деятельности, в том числе это касается и дальнейшей либерализации рекламного законодательства. Мы уже сейчас готовим очередной пакет инициатив по либерализации рекламы. В том числе этот пакет инициатив должен быть ответом на те экономические проблемы, которые у нас сейчас происходят в стране", – рассказал Волин в рамках дискуссии "Бизнес-реальность коммуникационной индустрии - 2020».

«И мы точно будем обсуждать вопрос и рекламы рецептурных лекарств, и части алкогольной продукции, возможно посмотреть, можно ли что-то подумать по поводу спортивных мероприятий типа спортивного покера и тому подобного», – добавил он.

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Но обязательных профстандартов для СМИ не будет.

«Мы гордимся тем, что за 8 лет не согласовали ни одного профстандарта, и ни одного не согласуем. Потому что мы твердо уверены в том, что только владелец бизнеса или главный редактор должны определять, какой сотрудник с какими квалификациями им нужен сегодня», – заявил Волин.

По его мнению, если такие стандарты будут обязательными, то неминуемо появятся те, кто начнут «учить владельца бизнеса, какие сотрудники у него должны работать».

Использованы материалы «РИА Новости».