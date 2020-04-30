Предложили ввести специальный налоговый режим для ресторанного бизнеса

Ресторанный бизнес сможет восстановиться после кризиса только при условии разработки отдельного режима налогообложения.

Об этом заявили представители отрасли на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Они также отметили, что разрешение Роспотребнадзора поэтапно открывать рестораны с жесткими ограничениями ничего хорошего не принесет.

Поток посетителей будет небольшой, а аренду придется платить полностью.

Пойти на открытие могут только собственники помещений, арендаторам это однозначно невыгодно, заявил владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

«И вообще, мы не понимаем, что будет потом. Мы все средний бизнес, деньги у нас, как правило, не от банков, а свои или от частных инвесторов. И нарисовать правильную, окупаемую экономическую модель в нынешних условиях невозможно без изменения налогов. Если на УСН у нас получается маржа в 6-7%, то с переходом на ОСНО с НДС — сразу минус 15%. Мы эти расчеты показывали в ФНС, они проверили — у них получилось еще хуже», — добавил бизнесмен.

📌 Реклама Отключить

По его мнению, нужен специальный режим, отдельно для ресторанов:

Планку применения УСН поднять до оборота в 2 млрд. руб., планку по численности сотрудников тоже поднять. А когда оборот превышает 2 млрд. — ОСНО и НДС, но 10 %, как у сельского хозяйства или пищевой продукции.

«Если правительство радикально не изменит подход к нам, это означает всего лишь то, что волна банкротств отложена на осень», — предупредил бизнесмен.

Борис Титов призвал подумать над параметрами возможного «ресторанного спецналога». Специалисты аппарата уполномоченного будут заниматься этим совместно с отраслевыми экспертами.