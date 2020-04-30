Много работы, дистанционное обучение детей, падение доходов. Какие еще проблемы у бухгалтеров на самоизоляции?

Интересный опрос провел один из подписчиков в «Красном уголке бухгалтера». Собственно, о насущном – карантин и связанные с ним пробелмы.

«Скажите, у кого какие проблемы в бухгалтерии или финансах возникли в связи с "карантином"?».

Комментарии не заставили себя ждать. Причем, самые разные.

«Доходы 0 за апрель и за май так же будет, видимо, а так всё нормально».

А кто-то в шутку сказал, что нет проблем:

«Ой, да какие в бухгалтерии могут быть проблемы?! Были бы финансы!». «Проблем нет, один геморрой))))».

У кого-то вот спина болит:

«Мне вот массаж нужен будет после карантина. Спина устаёт, потому как в офисе более приспособленное рабочее место. Такая проблема подойдёт?».

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А кто-то занудствует:

«Карантин не вводил никто. Грех в этой группе путать самоизоляцию с карантином».

На что резонно ответили, что кто-то может и на карантине сидеть.

Еще из разряда «проблем нет»:

«Никаких! Работы больше стало».

На вопрос топикстартера, что в офисе было бы меньше работы, ответили:

«100%. Часть вопросов отпала бы, если б не было самоизоляции. Плюс, в офисе все можно решить быстро, устно, ногами и, хоть я не люблю, но совещаниями. А тут переписки и конференции».

Совещания много кто не любит. Хотя, разве нельзя создать их в режиме видеоконференции?

У кого-то вот так:

«Все расслаблены, никто ничего не помнит и полный пофигизм в рядах».

А вот у кого дети-школьники, тем не до расслаблений:

«Школьное обучение – съедает до 95% рабочего времени мамы/папы на удаленке».

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Кому-то вообще нравится такое положение вещей:

«У меня одна проблема – мне так понравился карантин, что теперь думаю, чем бы таким заняться после, чтобы самоизолироваться от окружающего мира надолго, с возможно навсегда? То есть высовываться в окружающий мир только тогда, когда мне этого надо».

Кстати говоря, он не одинок.

И в завершение:

«Полная сумятица, выданная руководством страны и города. Нельзя, но если очень хочется, то можно. Сроки сдачи и оплаты. То так, то этак. Пришлось какое-то время подстраиваться. А в общем, крутой квест получился. Посмотрим чем закончится».

Да уж, про квест согласимся. Добровольно-принудительный такой квест.