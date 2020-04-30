Песков утверждает, что его неверно поняли. Про прямую помощь от государства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неверной трактовкой его слов сообщения СМИ о возможном оказании россиянам прямой материальной помощи на фоне осложнения экономической ситуации из-за коронавируса.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили про его интервью, вышедшее в ночь на четверг, где он не исключил возможности раздачи денег россиянам в связи с кризисом из-за коронавируса.

«Этого не было. Это ошибочная подача информации», – отреагировал пресс-секретарь президента.

На «Клерке» сегодня писали о том, что Песков не исключил прямой помощи от государства. Ради продолжения экономической жизни.

Использованы материалы телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти».