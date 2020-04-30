Песков не исключил прямую помощь людям. Ради продолжения экономической жизни

Официальный представитель Кремля не исключил оказания прямой материальной помощи для того, чтобы экономическая жизнь могла продолжаться.

«Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше... Главное – это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это», – сказал Песков.

Данное высказывание прозвучало в интервью RTVI, пресс-секретарь Путина отвечал на вопрос журналиста, возможна ли прямая материальная помощь, или это исключено (по материалам «РИА Новости»).

При этом, Силуанов говорил недавно, что ресурсов бюджета хватит и на прямую помощь.