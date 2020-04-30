Песков не исключил прямую помощь людям. Ради продолжения экономической жизни

Это учер. Как самый непрофессиональный игрок в команде........
Начнем с того, что вы спрашивали как это бывает, не уточняя какое конкретно предприятие. А сейчас...
Странно, у меня работает.Для поисковика - Людвиг Эрхард "Благосостояние для всех" (читать/скачать...
А если по ГПХ устроили в апреле трех сотрудников на 3 мес. Значит выплата на оставшихся + эти тро...
Да, похоже, что сначала опустят экономику и общую культуру ниже плинтуса намного, а потом будет с...
А как же бухи и прочие клерки, заменяемые "роботами"? Со шлагбаумов снять у офисных центров, метр...
На микропредприятии есть текущий секретарь? Никогда не видела такого ))...
да постоянно. Их можно понять, но подобную статью и про аутсортеров сочинить можно. Везже есть пр...
не знаю что уж вам за бухгалтера попадались, но уверена, что большинство из нас-отличные специали...
Штрафов по этому отчёту до конца года быть не должно. Это скорее просьба сдавать СЗВ-ТД. Правител...
Эква́йринг (от англ.acquire «приобретать, получать») — возможность для торгового предпр...
Спасибо-посмялась) Страшилки для гендиров и не опытных ИП?Возможно и прокатит) ...
И не в первый раз такое на клерке
Малышам надо молиться на низкие углеводороды, а Мишустину вдумчиво читать Людвига Эрхарда - https...
Появились статейки, типа, аналитические, где утверждается, что России нужен не НЭП, а новая индус...
Не всё так чёрно-бело:https://www.rbc.ru/society/30/04/2020/5e9daa0e9a794771cc07e9bd?from=newsfee...
Нет, не обязательно. При правильно организации работы, могут находиться совсем в другом месте и п...
Опять реклама аутсорса и очернение штатных бухгалтеров! Рассуждать про штатных бухгалтеров так, к...
Это была обязанность классного руководителя - знакомиться с семьями своих учеников. И мне странно...
Это такой кадровик, но почему то деньги получает аутсорс. ))...
Наталья, я согласна с вами.
Да, кстати расскажите, как вы доказываете размер серой зарплаты? Какие документы используете и от...
Зависит от договора. В каких-то случаях передают в сейф аутсорсерам. Тогда они все, что можно дел...
Абсолютно с вами согласна. Если все было так плохо - чего ж собственник своими долгами и маржой н...
Т.е. оплата по квитанции через кассира банка не считается экварингом и чек пробивать не нужно?...
"Это жжжж не спроста. Само дерево жужжать не может". Мишустин и Горбачев разные уровни. Боюсь, чт...
Нам сегодня штраф прилетел за опоздание со сдачей СЗВ-М за март. Так что в ПФР на это письмо плев...
Это что-то типа горбачёвского "мы уже работаем над расширением по углублению изучения связанных с...
Ага, при татаромонголах был такой, пайцза, вроде, назывался....
Я ООО у аутсортинговой компании забрала.За свой многолетний опыт первый раз такой бардак в учете ...
Останется только макдональдс 😃
Как и предсказывал некий известный в определённых кругах писатель - пылесосы будут всё умнее и ум...
Добрый день! Наше предприятие входит в перечень непрерывно действующих, на которые не распростран...
Организация статей подобного рода, это очередной заказ от компаний, которые оказывают услуги чере...
Бюджет очень давно на аутсорсе. Так ведь теперь бюджетных аутсорсеров и сокращают, передавая учет...