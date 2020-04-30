40% агентств недвижимости не переживут нынешний кризис

Более 40% агентств недвижимости в России могут не пережить кризис и закроются в 2020 году. Такой прогноз содержится в исследовании сети агентств недвижимости «Century 21 Россия».

Специалисты компании проанализировали статистику роста числа предприятий сферы риелторских услуг и показатели их выживаемости за период с января 2017 года до марта 2020 года включительно. С результатами ознакомился РБК.

За исследуемый период в России было создано 3,7 млн предприятий, включая 22,2 тыс. компаний по операциям с недвижимостью. Ликвидировано 4,4 млн предприятий, из которых 27,7 тыс. компаний связаны с операциями в недвижимости. Таким образом, за последние три года наблюдается сокращение открытых компаний в России в среднем на 19% ежегодно, в недвижимости чуть выше, 20%, говорится в исследовании.

Сокращение числа действующих компаний связано не только со снижением реальных показателей экономической активности в отрасли, но во многом также и с тем, что сейчас ФНС активно ликвидирует фирмы, которые фактически не ведут экономическую деятельность. В первой половине марта наблюдались резкие скачки курса валют, связанные со стоимостью нефти, затем был введен режим самоизоляции, что парализовало работу многих компаний.

Со второго квартала 2020 года, по мнению экспертов «Century 21 Россия», мы увидим ускорение динамики ликвидируемых предприятий как минимум на 20%. В целом, по прогнозам экспертов, более 40% агентств нынешний кризис не переживут.