Малому и среднему бизнесу пообещали новую поддержку. Теперь в виде микрозаймов

О дополнительных мерах поддержки малому и среднему бизнесу заявил сегодня Михаил Мишустин на заседании правительства. Но предпринимателям не стоит сильно радоваться.

Речь идет всего лишь о льготных займах в микрофинансовых организациях и реструктуризации долгов им.

"Мы выделим 2 миллиарда рублей бюджетам субъектов Российской Федерации на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций", - сказал Мишустин.

Системообразующие предприятия получат господдержку по четким и прозрачным правилам, это тоже пообещал премьер на сегодняшнем заседании.