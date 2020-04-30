Системообразующие предприятия получат господдержку по четким и прозрачным правилам

Правительство утвердит четкие и прозрачные правила, на основании которых будут приниматься решения по мерам поддержки системообразующих предприятий. Об этом заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Среди мер поддержки таких компаний — кредиты по льготной ставке не более 5%.

«Суммарный объем таких кредитов определен в общей сумме до 400 млрд, они будут выдаваться прежде всего на пополнение оборотных средств», — сказал премьер.

Находящиеся в зоне особого риска системообразующие предприятия смогут претендовать и на другие виды поддержки — субсидии на выполнение работ, оказание услуг, отсрочка на уплату налогов и авансовых платежей, госгарантии на реструктуризацию существующих или выдачу новых кредитов для бизнеса.

Мишустин пообещал, что правила поддержки системообразующих предприятий будут будет четкими и прозрачными. О том, когда появится новое постановление, глава правительства не сказал.