Срок сдачи 3-НДФЛ продлен на три месяца

ФНС напомнила о продлении срока представления 3-НДФЛ за 2019 год из-за пандемии коронавируса.

По налоговому законодательству отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо до 30 апреля 2020 года. Однако было принято решение продлить на три месяца установленный срок представления деклараций, срок подачи которых приходится на март-май 2020 года. Исключение — декларации по налогу на добавленную стоимость.

Таким образом, декларацию 3-НДФЛ с отражением доходов, полученных в 2019 году, следует направить до 30 июля 2020 года. При этом оплатить налог, исчисленный в ней, необходимо до 15 июля 2020 года.

Для индивидуальных предпринимателей, которые заняты в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях и внесены на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП, срок уплаты НДФЛ за 2019 год, исчисленный с доходов от предпринимательской деятельности, продлен на три месяца — до 15 октября 2020 года.

На граждан, представляющих 3-НДФЛ за 2019 год только для получения налоговых вычетов, установленный срок подачи декларации — 30 июля 2020 года — не распространяется. Они могут направить ее в налоговую в течение всего года.