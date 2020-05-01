Нефть продолжает дорожать. С 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+

Нефть подорожала накануне вступления в силу соглашения ОПЕК +. Сегодня оно как раз вступило в силу.

Последние несколько дней котировки росли на 3-4% в день, на фоне ожидания сокращения добычи странами, вошедшими в сделку ОПЕК+. Аналогичный рост демонстрирует и нефть марки WTI. По состоянию на 7.13 по московскому времени июньские фьючерсы WTI дорожали на 3,93% (до 19,58 доллара за баррель) (по материалаи РГ).

В рамках соглашения ОПЕК+ страны договорились 12 апреля о сокращении добычи нефти. В мае-июне этого года суммарное снижение производства должно достигнуть 9,7 миллионов баррелей в сутки, с июля по конец декабря – 7,7 миллионов, а с начала 2021 года до мая 2022 года – 5,8 миллиона баррелей в сутки.