Немного бухгалтерского юмора

Сейчас, как никогда, нужно иногда отвлекаться. Новости вокруг не особо радостные, значит, будем искать радость не в новостях.

В «Красном уголке бухгалтера» иногда появляются специфические мемы, которые, пожалуй, поймут только бухгалтеры.

«Так... что за оплачиваемые каникулы? Может отпуск? У котов оплчиваемый отпуск? Коты работают? А кто их работодатель? Какие еще вопросы возникают в голове бухгалтера, глядя на эту картинку...».

Комментаторы поддержали:

«Выездная проверка уже выехала к Наташе из-за резкой смены предпочтений в домашних животных».

И даже прислали подобную картинку:

Вообще, с учетом как бухгалтеры спят, удивительно, что они вообще шутят:

Причем, удаленка мало что поменяла.

А теперь, пара рекламных предложений из директа:

Или такое:

«Прекрасные» предложения. Жаль, не совсем законные. С учетом, что слова «оптимизация налогов» – это как подарок для налоговой, перевязанный ярким бантиком.

По крайней мере, всегда бывает кому-то хуже. Например, синоптикам:

Интересно, а как в проводках такую зарплату отразить?: