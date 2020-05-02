Немного бухгалтерского юмора

Сейчас, как никогда, нужно иногда отвлекаться. Новости вокруг не особо радостные, значит, будем искать радость не в новостях.
В «Красном уголке бухгалтера» иногда появляются специфические мемы, которые, пожалуй, поймут только бухгалтеры.
«Так... что за оплачиваемые каникулы? Может отпуск? У котов оплчиваемый отпуск? Коты работают? А кто их работодатель? Какие еще вопросы возникают в голове бухгалтера, глядя на эту картинку...».
Комментаторы поддержали:
«Выездная проверка уже выехала к Наташе из-за резкой смены предпочтений в домашних животных».
И даже прислали подобную картинку:
Вообще, с учетом как бухгалтеры спят, удивительно, что они вообще шутят:
Причем, удаленка мало что поменяла.
А теперь, пара рекламных предложений из директа:
Или такое:
«Прекрасные» предложения. Жаль, не совсем законные. С учетом, что слова «оптимизация налогов» – это как подарок для налоговой, перевязанный ярким бантиком.
По крайней мере, всегда бывает кому-то хуже. Например, синоптикам:
Интересно, а как в проводках такую зарплату отразить?: