Одни боятся господдержки, хоть и имеют на нее право. Другие – права не имеют, но очень ее хотят

Из «Красного уголка бухгалтера». Как бизнес, формально не относящийся к пострадавшим отраслям, считает себя таковым. И как, простите, с такими работать?

«Знаете, одногруппники, что меня больше всего в данный момент напрягает? Я понять не могу, когда говоришь руководителю какого-то бизнеса (пусть малого, но он же должен понимать, что в стране происходит), что его отрасль НЕ подпадает под льготы (о размере льгот я вообще молчу, это отсрочка, а не отпущение грехов)

– и в ответ: "Это неправда, Путин сказал, что будет поддержка,что мы пострадавшая отрасль, вы неправы, давайте писать Путину, сходите в налоговую, может они посоветуют".

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Вот откуда такой инфантилизм? Надеть шоры – бухгалтер-дурак, наеду – он налоги не посчитает? Толку им пересылать все эти постановления, знать не хотят, что такое бюджет, от слова ОКВЭД начинают свою выписку из ЕГРЮЛ по вотсаппу высылать – оно мне зачем?

Я прям не знаю, где ее взять, что ли? А когда говоришь, что пора бы чем-то еще заняться, люди вон переключаются же как-то, новое пробуют. Нет, я сижу в изоляции на даче – бизнес стоит – я страдаю. Честно, думала со взрослыми работаю...».

Да, к сожалению, бывают и такие. Главное, это что Путин сказал, а не то, что в законах пишут, или постановлениях.

Комментирии подобрались разные:

«Это же исконно наше – царь хороший, бояре–бухгалтера плохие».

А кто-то делится противоположной ситуацией:

«А у меня противоположная ситуация. Некоторые предприниматели, которые по всем параметрам подходят на получение субсидии, боятся писать заявление на ее получение. Не верят в щедрость государства, думают, что с них потом три шкуры сдерут».

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Ну, кстати,не лишенная логики точка зрения. Три не три, но эпидемия когда-нибудь закончится, и проверки, контроль и прочее «закошмаривание» вернутся.

Кто-то выдает прям «крик души» (стилистика сохранена):

«А вот это ещё "мы "не работаем", поэтому платить не будем" но льготы нам получи. WTF??? При этом на пояснение, что льготы -– они не всем, простительный тон "ну посмотри, ну может можно что-нибудь сделать" WTF-2. А ещё вот это "не работаем" – окай, то есть ни проводки по банку, ни проценты по займам входящим и исходящим, ничО вот это вот все за весь период, пока "не работаем" бухгалтеру не трогать. Ага. Точно».

В общем, по-разному все на ситуацию реагируют.

Хотя, читуация тут, собственно не при чем:

«У нас каждый квартал 20 числа по НДС такие же выпады. И эпидемия тут не причём. Каждый квартал просят сделать как у других копеечку к уплате. Они же между собой общаются».

Можем только терпения всем пожедать в этих ситуациях.