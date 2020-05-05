Как оценить скорость работы бухгалтера. И нужно ли ее вообще оценивать?

В «Красном уголке бухгалтера» очередной опрос от подписчицы. Цель – оценить скорость работы бухгалтерского сотрудника.

Мы специально привели вопрос «как есть», с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики топикстартера:

«Добрый день, уважаемые участники группы. Назрел следующий вопрос. Как оценить скорость работы бухгалтерского сотрудника. Вот например, качество работы. Какое количество ошибок допустимо и считается нормальным, а какое - свидетельство низкого профессионализма или халатного отноешия к работе?

Второй момент, который интересно как оценить - скорость работы. Ведь она очень сильно отличается у новичка, опытного специалиста и профессионала. Но очевидно что сделать отчёт по фирме с оборотом 200 тыс руб и количеством документов 70 штук быстрее чем с оборотом 1 миллиард и количеством документов ну к примеру 500 тыс.

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И маленький опрос. Как вы считаете сколько времени в норме тратить на следующие работы (укажите в комментарии уровень мастерства, соответствующий указаным вами временным рамкам):

1) расчёт зарплаты и кадровое дело - 100 человек окладники (затраты времени в месяц)

2) отчётность по этим сотрудникам (все отчёты)

3) декларация по усн по юл лицу на усн 15%, оборот 100 млн

4) декларация по усн по юр лицу 6%, оборот 50 млн

6) Дано: юр лицо ОСНО, оборот 500 млн в год. Торговля, безнал, средняя стоимость реализации 20 тыс руб. Без кассы. Какое время в норме должно уходить на баланс, НДС, налог на прибыль.

И ещё интересует, какие отчёты у вас занимают больший объем времени и какие вы считаете максимально трудовемкими? Много ли сил тратится в отчётный период, а так же времени сверхурочно».

***

Честно говоря, не совсем понятно, зачем это вообще делать. То ли опрос от компании, которая следом порекомендует «оптимизацию работы бухгалтерии». То ли кто-то диплом спешно пишет. А может, просто заняться нечем на самоизоляции.

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Комментарии не заставили себя ждать:

«Чтобы ваша курсовая тянула на дипломную работу предлагаю включить такие показатели :"размер профессионального эго" , "лояльность к руководителю", "степень поддержки позитивной атмосферы в коллективе", "смышленость при общении с внутренними и внешними пользователями"».

Кто-то согласен с нами, сомневаясь вообще необходимость оценивать скорость работы бухгалтера:

«Нет никакой нормальной скорости работы бухгалтера. Этот показатель зависит от слишком большого количества индивидуальных факторов: опыт, возраст, темперамент, время работы с данным клиентом, оснащение рабочего места и т.д. И нельзя оценивать бухгалтера по скорости работы».

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А дальше перечисляет, что в работе бухгалтера действительно важно:

«Важнее скорости: качество работы, удовлетворенность клиента, спокойствие бухгалтера. Качество работы можно оценить только с помощью мини-аудита. Удовлетвореннность клиента оценивает сам клиент. Спокойствие бухгалтера – это когда он как загнанная лошадь не все дни в году, а только в дни сдачи отчётности».

У кого-то вопрос вызвал недоумение:

«А что, бухгалтерия теперь на скорость работает?».

А кто-то шутит:

«Вспомнился анекдот про секретарш: "я могу печатать до фига знаков в минуту, но такая фигня получается". Можно соревнование устроить между бухгалтерами – кто больше деклараций за час сделает и сдаст. По НДС, например».

Собственно можно подытожить:

«Расчет эффективности сотрудника силами форума. Обоснование сокращения доходов удаленного бухгалтера. И ещё выработку хочется посмотреть, видимо. Браво».

На самом деле, в теме комментариев много. Просто все их сюда физически не вместить.