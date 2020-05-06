ФНС объяснила, как подавать заявления на отсрочку или рассрочку по уплате налогов

Как можно направить заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) в соответствии с Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховым взносам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409? На этот вопрос ответили налоговики на своем сайте.

Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) можно представить в налоговый орган по месту нахождения (жительства) организации (ИП) лично или направить по почте на бумажном носителе. Крупнейшие налогоплательщики обращаются в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика. К такому заявлению должно быть приложено обязательство соблюдения условий предоставляемой отсрочки (рассрочки) и график погашения задолженности (в случае рассрочки).

Также допускается направление заявления о предоставлении о отсрочки или рассрочки через ТКС. Но к такому заявлению должны быть приложены сканированный скан-образы заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки), обязательства соблюдения условий отсрочки (рассрочки), графика погашения задолженности при необходимости.

Документы об обеспечении исполнения обязательств (залог, поручительство, банковская гарантия) предоставляются только на бумажном носителе.