Минкомсвязи предложило разрешить подписывать договоры через сайт госуслуг

Минкомсвязи предложило разрешить подписание некоторых договоров электронной подписью через портал госуслуг. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Эксперимент будет проводиться с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021 года. В этот период через госуслуги можно будет заключать договоры аренды федерального имущества, трудовые договоры, а также подавать налоговые декларации.

Для совершения сделок потребуется только подтвержденный аккаунт на портале госуслуг.