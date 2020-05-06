Роструд извинился за смену мнения по карантинным больничным в отпуске

Сейчас Роструд со ссылкой на письмо Минтруда от 09.04.2020 № 14-2/В-393 разъясняет, что во время отпуска больничный на карантин оплате не подлежит и отпуск на эти дни не продлевается.

Между тем ранее ведомство давало совсем другие разъяснения.

В этой связи на портал Роструда стали обращаться возмущенные граждане, которые получили разъяснения, впоследствии не применимые на практике.

Так, работница, вернувшись из заграницы, сразу оформила больничный лист по карантину. Женщина была уверена, что этот больничный ей оплатят а отпуск продлят ведь на ее вопрос Роструд дал именно такой ответ. Находясь на карантине она приболела, но брать еще один больничный в связи с ОРВИ не стала. Как выяснилось, зря.

Женщина повторно обратилась на портал Роструда с вопросом «Как так?».

Роструд пояснил, что свое ранее разъяснение подтвердить не может, так как эта позиция не была поддержана. Работнице дали новые разъяснения и принесли свои извинения.