Про непостоянство Роструда, продление отпуска на время больничного и возмущение людей, считающих это полной чушью

На днях мы писали о разъяснениях Роструда на тему карантинного больничного во время отпуска.

Напомним, сейчас Роструд со ссылкой на письмо Минтруда разъясняет, что во время отпуска больничный на карантин оплате не подлежит и отпуск на эти дни не продлевается.

Учитывая, что в период ежегодного оплачиваемого отпуска заработок не утрачен, то за период карантина, приходящийся на оплачиваемые дни отпуска, выплата пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином действующим законодательством РФ не предусмотрена.

Между тем ранее Роструд давал прямо противоположные разъяснения.

📌 Реклама Отключить

Это подтверждают и клерки.

Так, в редакцию пришло письмо от нашей читательницы, к которому приложена распечатка с портала Роструда с ответом на вопрос о продлении отпуска.

Также отметим, что некоторые граждане возмущены новой позицией Роструда по этому вопросу.

Вот, например, что пишет один из вопрошателей:

Я уже задавал подобный вопрос, но поскольку ваш «эксперт» ответил несусветную чушь, которую он, видимо, даже не перечитал, задам вопрос повторно с уточнениями. Прошу вчитаться в законы и акты, на которые вы же прикрепляете ссылки, потому что из-за таких горе-экспертов работодатели отказывают в законном переносе части отпуска.

📌 Реклама Отключить

Комментируя данный ему ответ о невозможности продления отпуска, возмущенный гражданин очень эмоционален.

Приводим его комментарий:

Отвечает, видимо, студент-первокурсник, поэтому со второго абзаца ответа (со слов «Учитывая, что...») здравый смысл и причинно-следственная связь теряются. Каким образом из того, что «в период ежегодного оплачиваемого отпуска заработок не утрачен», следует что «временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска»??? Это какой-то сюр и прямо противоречит приводимым тут же в ответе ссылкам на нормативные акты, например, в пункте 3 статьи 5 Федерального закона № 255-ФЗ прямо сказано, что карантин застрахованного лица - это случай обеспечения пособием по временной нетрудоспособности. А это в свою очередь является основанием для переноса или продления ежегодного оплачиваемого отпуска по ст.124 ТК. Прошу какого-нибудь нормального вашего сотрудника нормально ответить на мой вопрос, либо обосновать противоречия первого ответа с нормативными актами, приведенными в нем. Работодатель отказывается переносить отпуск, ссылаясь на подобные ответы, как дал ваш сотрудник, не обращая внимания на прямое противоречие законодательству. Мне бы не хотелось подавать жалобу на работодателя без крайней нужды, поэтому я все еще надеюсь на грамотный ответ от вас, в котором будут либо объяснены противоречия с действующими законами, либо прямо сказано, что действия работодателя незаконны.

В ответ на это эмоциональное высказывание вопрошающего, Роструд, не теряя самообладания и спокойствия, лаконично заявляет, что полностью подтверждает ответ, данный этому гражданину ранее. Основание – письмо Минтруда от 09.04.2020 № 14-2/В-393 о временной нетрудоспособность в связи с карантином, которая не является основанием для продления или перенесения отпуска в соответствии со статьей 124 ТК, поскольку не относится к категории страховых случаев.