Борис Титов: бизнес должен либо умереть, либо взбунтоваться

Коронавирус поставил большую часть российского частного бизнеса в ситуацию, в которой он должен либо умереть, либо взбунтоваться. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов

«Главный вопрос стоит так — возьмет государство частных работодателей на борт корабля, либо оставит тонуть в этом идеальном шторме?», — добавил он.

Бизнес-защитник отметил, что именно частный бизнес создает большую часть рабочих мест в стране.

«Вы, власть, вроде любите и жалеете нас, но больше как неразумное дитя. Мол, вы ребята хорошие, но у нас тут столько проблем без вас! Цена на нефть, пенсионеры, бюджетники. Вы ребята неплохие, но поймите — денег нет! Но вы, если что, держитесь, а то нам вас будет сильно не хватать.



Пришла пора вам сказать — мы не суслики, и не тварь дрожащая. Мы есть. Мы основа основ нашей экономики. Так что имейте уважение и хотя бы не мешайте нам, не сковывайте по рукам и ногам. Мы знаем, как все сделать. Сохранить рабочие места, не дать умереть экономике. Но для этого нам надо работать» — высказался Титов в интервью «Комсомольской правде».

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Он рассказал, что онлайн-митинг Партии Роста под лозунгом «Хотим работать!» собрал 25 тысяч участников.

Бизнес выдвигает следующие требования:

— Государственная помощь — не по ОКВЭДа, а по падению выручки. Всем.



— Страховые платежи в социальные фонды — снизить вдвое до конца 2021 года.



— Налоги — не отсрочка, а прощение за период острого кризиса. Малый бизнес — вообще освободить от налогов на три года, пусть спасаются сами и спасают тех, кому смогут дать работу.



— Проверки — отменить на период восстановления все, кроме санитарно-эпидемиологических.



— Коммунальные услуги — запретить отключать для предпринимателей до конца 2020 года.



— Банки — государство должно поддержать их, чтобы они поддержали нас.



— Потребительский спрос. Провести разовую выплату всем официально работающим (не в бюджетном секторе) гражданам, чья зарплата составляет меньше 5 МРОТ — в размере 2 МРОТ на взрослого и 1 МРОТ на каждого ребенка в семье.