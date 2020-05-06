Еще один противник раздачи денег населению. На сей раз Дворкович

Дворкович также высказался против раздачи денег населению. Он не сторонник «вертолетных денег».

«Я не сторонник как термина, так и самого способа, связанного с вертолетными деньгами», – заявил он.

Аркадий Дворкович – бывший вице премьер. В данный момент занимает должность главы «Сколково».

При этом, он подчеркнул, что необходимо усилить адресную поддержку тех людей, которые больше всех пострадали от сложившейся ситуации.

Кстати, против «вертолетных денег» высказался и Силуанов. Сказав, что «у нас не соревнование, кто больше потратит».

Использованы материалы «РБК».