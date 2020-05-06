Минтранс предложил льготы по налогам и взносам для авиации и автоперевозок

Минтранс существенно расширил и дополнил список мер поддержки транспортной отрасли.

В новом пакете, направленном в правительство, министерство предлагает широкий перечень послаблений для авиаотрасли и грузового автотранспорта, а также для городского электротранспорта, вокзалов и автостанций. О предложениях Минтранса узнал «Коммерсантъ».

Министерство планирует освободить перевозчиков, работающих в международном сообщении, от утилизационного сбора за новые автобусы и грузовики экологического класса «Евро-6» (в РФ не выпускаются), субсидировать проценты по лизингу и кредитам владельцам автобусов. Возможность покрытия стоимости закупаемых тахографов за счет сумм страховых взносов в Фонд социального страхования, сейчас ограниченную 20% их цены, Минтранс хочет расширить до 80%. Так же рекомендуют регионам не взимать в 2020 году транспортный, земельный налоги и налог на имущество, а также арендную плату с владельцев автостанций, автовокзалов и грузо- и пассажироперевозчиков автотранспортом и городским электротранспортом.

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В пакете есть предложение обнулить до конца года НДС на внутренние грузовые автоперевозки и международные, местом реализации которых признается РФ.

Кроме того, Минтранс хочет расширить возможность вычета убытка из налога на прибыль будущих периодов, ограниченную 50%, сняв лимит для грузовых и пассажирских автомобильных и воздушных перевозок, электротранспорта, метро и вокзалов, снизить для них ставку страховых взносов от фонда оплаты труда за 2020–2022 годы до 15%.

В числе мер поддержки авиации самой главной является обнуление НДС на все внутренние перевозки до 2030 года (сейчас нулевой ставкой облагаются перелеты в обход Москвы).

Предложено снизить страховые взносы для фонда оплаты труда экипажей воздушных судов: по обязательному пенсионному страхованию — с 22% до 10%, по ОМС — с 5,1% до 2%, в ФСС — с 2,9% до 2%. Для аэропортов предлагается снизить общую ставку страховых взносов с 30% до 7,6% в 2020–2022 годах, как предлагала Международная ассоциация аэропортов

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В доработанный Минтрансом перечень так и не попали меры поддержки водного транспорта.