Коронавирус предлагают признать форс-мажором законодательно. СФ готовит предложения

В Совете Федерации рассматривают идею о признании эпидемии коронавируса форс-мажором на законодательном уровне.

С предложением о признании сложившейся в стране ситуации с коронавирусом обстоятельством непреодолимой силы для освобождения компаний от ряда платежей, в том числе по аренде, в рабочую группу СФ обратились несколько сенаторов и представителей субъектов РФ, сообщил первый зампредседателя Совета федерации Николай Федоров.

«Мы пока исходим из того, что признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует организация», – сказал Федоров.

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Соответственно, и применение нормы будет исходя из конкретных обстоятельств:

«Существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела. В том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т. д.» – сказал сенатор.

Иными словами, было ли нарушение исполнения обязательства из-за коронавируса, или нет, установит суд.

Кроме предложения признать эпидемию обстоятельством непреодолимой силы рабочая группа рассматривает и другие меры. По словам господина Федорова, ряд регионов предлагает продлить срок действия ЕНВД и перенести срок обязательной маркировки отдельных видов товаров (табачной продукции, духов и туалетной воды, шин и покрышек, а также некоторых видов одежды).

Кроме того, регионы предлагают освободить предприятия медицинской промышленности от уплаты НДС при ввозе импортных комплектующих для производства медицинской техники и ввести на 2020 год мораторий на привлечение субъектов РФ к ответственности за неисполнение обязательств по соглашению с Минфином о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.

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На «Клерке» писали о законопроекте, согласно которому обстоятельством непреодолимой силы хотели признать режим повышенной готовности.

Использованы материалы издания «Коммерсантъ».