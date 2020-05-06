ОБЭП шлет странные письма по электронной почте. Отвечать или нет?

Требования в нерабочие дни шлют организациям не только налоговики, но и полицейские. Вот такой запрос получила участница группы «Красный уголок бухгалтера».

Возмутил автора ветки, собственно, не сам запрос, а то, как он был прислан:

«Первый раз в жизни получила подобное письмо, да ещё по электронной почте. Даже не скан, а стремная фоточка. Это нормально или это изобретение конкретного региона?»

Впрочем, недоумение по требованиям тоже есть:

«Меня интересует почему я должна раскрывать прибыль по конкретному объекту? Тем более что это не стройка, а проектные работы и учёта по объектам не ведётся, да еще и усн 6%, где к расходам отношение своеобразное. Контракт был от июня 2019, сдан в декабре. Какое им дело до 2018 и 2020 года? »

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Бухгалтеры настороженно отнесли с этому запросу. И дело не в том, что он отослан по электронной почте:

«То, что письмо без исходящего номера — вообще, мягко говоря, странно и удивительно. Какой такой официальный запрос, который не прошел регистрацию?»

Кто-то советует сделать вид, что ничего не получали. Но часть участников все-таки советует позвонить и выяснить, что за странное письмо. Ведь если не ответишь, то могут прийти и сделать выемку. Впрочем, оказывается такие запросы нынче в порядке вещей. И не только по электронной почте: