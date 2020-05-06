Три этапа, по которым будут снимать ограничения

Роспотребнадзор разработал проект методических рекомендаций поэтапного снятия ограничений, его предлагается проводить в три этапа. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Первый этап предусматривает возможность занятия спортом на улице. На втором этапе будут допускаться прогулки с семьёй, начнут работу образовательные учреждения, объекты торговли с маленькой площадью, но с ограничением количества посетителей. Третий этап предполагает открытие парков и скверов при условии соблюдения социальной дистанции.

Решение о снятии ограничений с 12 мая будет принимать глава региона, при ухудшении обстановки они могут быть возобновлены.