Садоводам временно разрешат заочные голосования

В Госдуму внесли проект закона о праве членов садоводческих объединений проводить собрания в заочной форме в период пандемии коронавируса.

Действующее законодательство не допускает заочную форму проведения голосования членов садоводческих товариществ по ряду вопросов, однако она необходима в условиях распространяющейся коронавирусной инфекции и введения ограничительных мероприятий. При этом законом разрешена очно-заочная форма, однако применять ее можно только в случае несостоявшегося собрания, на которое определенное число садоводов все же придет.

Авторы законопроекта предлагают допустить проведение общих собраний садоводов в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года в форме заочного голосования по ряду вопросов, что поспособствует оперативному решению важных садоводческих задач в период карантина, не нарушая его.