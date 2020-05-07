Что делать при потере и находке ККТ

В организации при переезде потерялся кассовый аппарат. Ну что ж, пришлось снять его с учета как потерянный. Сняли, и буквально на следующий день он нашелся. Удача? Но дело-то уже сделано. Поставить его снова на учет не получилось. Как быть?

С этим вопросом компания обратилась в ФНС.

В письме ФНС № АБ-4-20/6692@ от 21.04.2020 сообщается, что Федеральным законом № 54-ФЗ не предусмотрены дальнейшие регистрационные действия экземпляра ККТ, имеющего статус в реестре «похищен» или «потерян».

Однако в данном случае можно рассмотреть вопрос об исключении из статуса ККТ «потеряна» при условии представления организацией в налоговый орган всех фискальных данных, сформированных с применением ККТ, в том числе отчета о закрытии фискального накопителя или документов, подтверждающих потерю ККТ и ее возврата от правоохранительных или иных органов госвласти.