Салонам красоты, магазинам могут внедрить обязательное видеонаблюдение. Для контроля масок и дистанции

Предприятиям сервиса и торговли с высокой степенью контактов людей друг с другом, могут в обязательном порядке предписать устанавливать видеонаблюдение. Для соблюдения требований по социальному дистанцированию.

Такие требования могут вводить региональные власти. Камерами будут отслеживать ношение масок и соблюдение дистанции.

«Ростелеком» и NtechLab уже начали поставлять такие решения в Нижегородскую область, где установку камер могут субсидировать власти.

Подобные решения применяются в Казани, ими интересуются и в Санкт-Петербурге, но там пока не готовы выделять на это бюджетные деньги (по материалам «Коммерсантъ»).

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Интересно, за этим постоянно будут следить специально обученные люли? Или специальный софт, который будет автоматом выявлять нарушения?