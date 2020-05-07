Задержали известного бизнесмена. По подозрению в организации убийств в 90-е

В Красноярске по подозрению в организации убийств задержали известного предпринимателя Анатолия Быкова. Ещё он бывший депутат регионального заксобрания.

Это известный красноярский предприниматель. Он входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода, являлся его совладельцем.

В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ. Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к шести с половиной годам условно.

В последующем его судимость была погашена.

Тем не менее, привлечение к уголовной ответственности по тяжкой статье УК не давало ему право участвовать в выборах 15 лет. Этот запрет как раз истекает в 2020 году.

Быкова подозревают в организации убийств, совершенных еще в середине 90-х.

Использованы материалы «Коммерсантъ».