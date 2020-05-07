Бунтовать нельзя работать. Бизнес-омбудсмен Титов внезапно поменял риторику

Вчера на «Клерке» публиковали интервью Бориса Титова, бизнес омбудсмена, которое он давал «Комсомольской правде».

Выглядело оно вот так:

Вечером с нами связалась представитель пресс-службы уполномоченного по правам бизнесменов и попросила внести правки в материал, поскольку в источнике его тоже изменили.

Собственно изменения в следующем:

«Коронавирус поставил большую часть российского частного бизнеса в ситуацию, в которой он должен либо умереть на карантине, либо начать работать».

Мы специально уточнили, действительно ли нужно поправить «взбунтоваться» на «начать работать»? И нам это подтвердили.

Вот такая получается «амфиболия». Бунтовать нельзя работать. Вот только запятую можно (и нужно) поставить в строго определенном месте.