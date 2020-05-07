Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель

Стоимость нефти вырастет до 100 долларов за баррель в течение полутора лет, заявил в интервью CNBC глава холдинга Orascom Telecom Media and Technology, египетский миллиардер Нагиб Савирис.
По его мнению, Россия и Саудовская Аравия затеяли ценовую войну, чтобы вытеснить с рынка американские сланцевые компании.
Савирис предположил, что Москва и Эр-Рияд знали о грядущем падении цены на черное золото, но усугубили ситуацию, чтобы «убить конкурента», а затем дождаться роста до 50 или 60 долларов за баррель.
«Полагаю, это было просчитано», — цитирует миллиардера РИА Новости.