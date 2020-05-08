Отсрочка по аренде в обмен на отсрочку по налогам. Власти придумали льготу для владельцев ТЦ

Минфин подготовил проект постановления, расширяющий круг лиц, на которых распространяются меры поддержки в части предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и авансовых платежей по налогам.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В него предлагается включить организации и ИП, которые предоставили отсрочку уплаты арендного платежа по договорам аренды торговых объектов и помещений в них в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства № 439.

Общая площадь такого торгового объекта должна быть свыше 5000 квадратных метров.

Напомним, согласно Постановлению Правительства № 439 от 03.04.2020, на период действия режима повышенной готовности или ЧС отсрочка по аренде предоставляется арендодателем в размере 100 % арендной платы. С момента снятия соответствующего режима и до 1 октября отсрочка предоставляется в размере 50 % от арендного платежа. И с 1 октября арендатор должен начать платить полную аренду.