9 миллиардов на модернизацию АИС «Налог 3». В трех филиалах

АИС «Налог 3» модернизируют почти за 9 млрд. рублей. Изначально цена контракта составляла более 9,5 млрд.

Компания «ИБС Консалтинг» признана победителем электронного аукциона ФНС России на модернизациию ИТ-инфраструктуры транзакционного сегмента АИС «Налог-3» (в филиалах ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России по ЦОД в г. Дубна, г. Городец Нижегородской области и г. Москве).

Стоимость работ компания «ИБС Консалтинг» оценила в 8 752 340 602 руб., при начальной цене лота в 9 565 399 565 руб. По условиям контракта работы должны быть выполнены до 5 февраля 2021 года.

Сама заявка на сайте госзакупок.

«АИС «Налог-3», по данным ФНС, одна из крупнейших баз данных в мире – 705 Тбайт, и её объем постоянно растёт.

В ФНС её называют цифровой экосистемой, которая позволяет применять новые подходы в налоговом администрировании, развивать аналитику, расширять возможности экстерриториальных принципов взаимодействия с налогоплательщиками и оказания услуг.

Использованы материалы ресурса d-russia.ru.