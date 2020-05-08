О тестировании работников, обязательных масках и запрете работать с ожирением. Люди не понимают

Вчера в Москве продлили режим самоизоляции до 31 мая. С 12 мая разрешили начать работу стройкам и промышленным предприятиям. И обязали всех носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах. И на работе. А также, штрафы за их отсутствие.

А вот любопытное мнение из Facebook, о новых мерах ограничений в Москве. Мы приведем наиболее интересные выдержки.

«Собянин обязал работодателей выгнать жирных, беременных и больных работников, а у здоровых – собрать кровь и сдать ее в депздрав Москвы!»

Не лишено правды. По крайней мере,

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Правда, выгонять никого вроде не предписано. Просто не выпускать на работу. Хотя, могут и заявление по собсвенному заставить написать. В апреле и здоровых такое заставляли делать.

«Обратите внимание, что тестирование работников будет производиться от забора до обеда. То есть работодатели с 12 мая как бы обязаны будут постоянно тестировать по 10 процентов работников. Что, в свою очередь, также намекает нам, что тенденция "послабление мер путем добавления новых ограничений" будет продолжаться, по задумке бенефициаров процесса, бесконечно».

Мера про «не менее 10% работников» действительно спорная. Проверяй не проверяй, вероятность заражения всегда есть. Тем более, это дополнительные затраты на работодателя.

Кстати, маски и перчатки работникам придется, скорее всего, покупать самим. Поскольку работодателям разрешили самим определять, закупать маски на работников, компенсировать им эти затраты, или просто обязать закупать все самим.

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«Еще каким-то незвестным умельцем в россии были изобретены спасающие от коронавируса офисные перегородки же! Ибо ничем иным объяснить, почему работодателей обязали их установить, нельзя. Осталось найти инноватора-прозводителя и успех обеспечен».

Спасут, скорее, герметичные капсулы. Или костюмы химзащиты. Перегородки циркуляцию воздуха по помещению особо не меняют.

Кстати, теперь маски и перчатки продают в метро. Маска 30 рублей, перчатки 20 рублей. Набором 50:

Не хочешь платить штраф 5000 – купи набор за 50 рублей. Правда, маска одноразовая, и ее нужно менять каждые полчаса.