Молния. Режим ограничений в Москве продлен до 31 мая. Как и рабочие пропуска

Мэр Собянин подписал указ, в том числе, продлевающий режим ограничений в Москве. Так, публичные массовые мероприятия запрещены до конца мая. Материал дополняется.
Выдержки из данного Указа (его можно скачать из вложения)
- Запретить до 31 мая 2020 г. (включительно) проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
- Также по 31 мая запрещена работа предприятий общепита. За исключением работы на вынос.
- Культура, спорт, непродовольственная розница также под запретом до 31 мая.
- Маски разрешили продавать в метро.
- Работа образовательных учреждений также запрещена до 31 мая.
- Каршеринг также пока под запретом.
- Для лиц старше 65 лет обязательная самоизоляция по 31 мая. Как и для хронических больных.
- В общественном транспорте будут действовать только «Тройки», «Стрелки» и разрешенные к использованию социальные карты.
- Вводится масочный и перчаточный режим в метро и общественных местах. И штрафы за нахождение без маски.
- Начиная с 12 мая 2020 г. могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. В том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов.
- Работа этих предприятий должна быть организована со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.
- Рабочие пропуска продлены автоматически до 31 мая.
- Неиспользованные билеты на общественный транспорт будут продлены после 31 мая. При условии, что с 30 марта по 31 мая по ним использованы не более 15 поездок.
Использованы материалы с сайта мэра Москвы.