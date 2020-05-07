Клерк.Ру

Молния. Режим ограничений в Москве продлен до 31 мая. Как и рабочие пропуска

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Мэр Собянин подписал указ, в том числе, продлевающий режим ограничений в Москве. Так, публичные массовые мероприятия запрещены до конца мая. Материал дополняется.

Выдержки из данного Указа (его можно скачать из вложения)

  • Запретить до 31 мая 2020 г. (включительно) проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
  • Также по 31 мая запрещена работа предприятий общепита. За исключением работы на вынос. 
  • Культура, спорт, непродовольственная розница также под запретом до 31 мая.
  • Маски разрешили продавать в метро.
  • Работа образовательных учреждений также запрещена до 31 мая.
  • Каршеринг также пока под запретом.
  • Для лиц старше 65 лет обязательная самоизоляция по 31 мая. Как и для хронических больных.
  • В общественном транспорте будут действовать только «Тройки», «Стрелки» и разрешенные к использованию социальные карты.
  • Вводится масочный и перчаточный режим в метро и общественных местах. И штрафы за нахождение без маски.
Вот что разрешили:

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  • Начиная с 12 мая 2020 г. могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. В том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов.
  • Работа этих предприятий должна быть организована со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.
  • Рабочие пропуска продлены автоматически до 31 мая.
  • Неиспользованные билеты на общественный транспорт будут продлены после 31 мая. При условии, что с 30 марта по 31 мая по ним использованы не более 15 поездок.
С учетом, что в Москве примерно половина всех заразившихся по стране (а Собянин утверждает, что их тут больше, около 300 000), то хорошо бы, если к концу мая все закончится.

Использованы материалы с сайта мэра Москвы.

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