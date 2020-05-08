Экономию на процентах по всем кредитам (а не только по ипотеке) в льготный период освободят от НДФЛ

В статью 212 НК, регулирующую обложение НДФЛ матвыгоды, внесут поправки.

Соответствующий законопроект № 952911-7 внесен в Госдуму.

От НДФЛ освободят матвыгоду от экономии на процентах по кредиту во время льготного периода (кредитных каникул).

Напомним, сейчас не облагается НДФЛ экономия на процентах за пользование кредитными средствами в течение льготного периода, установленного в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

При этом данное положение распространяется только на заемщиков - физлиц и только в случае, когда обязательства такого заемщика обеспечены ипотекой.

Между тем недавно принят Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ, которым предусматривается, в том числе, предоставление аналогичного льготного периода заемщикам – физлицам и ИП, заключившим кредитные договоры, как обеспеченные, так и не обеспеченные ипотекой.

В этой связи, чтобы помочь заемщикам, попавшим в трудную ситуацию, авторы проекта считают целесообразным распространить норму пп.1 п.1 ст. 212 НК на любые кредиты в период кредитных каникул, в том числе в отношении ИП (это особо подчеркивается в пояснительной записке).

Авторы проекта – депутаты Госдумы В.В.Володин, А.Д.Жуков, А.М.Макаров и член Совета Федерации Н.А.Журавлев.