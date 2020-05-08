Скоро утвердят новые меры поддержки бизнеса. Проект уже в Думе

Накануне поздно вечером в Госдуму был внесен законопроект № 953580-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
О поправках в части реестра МСП, мы писали здесь.
Кроме этого 47-страничный проект предусматривает множество других поправок в разные законы.
Так, в частности, малому бизнесу (в том числе руководителям компаний), дадут право оплачивать административные штрафы в течение 180 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Правда, эта норма не будет касаться новых «коронавирусных» штрафов.
Также законопроектом предлагается расширить перечень сфер, на которые будет распространяться принцип «лицензия автоматом».
Поправки также касаются вопросов банкротства, поддержки туроператоров и т.д.
Законопроектом предусмотрено наделение Правительства полномочием по установлению особенностей отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения, в том числе в части порядка, сроков и условий возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании.
Также Правительству дадут право устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и за провоз его багажа.
Законопроектом предусматривается наделение Правительства полномочия по установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, в условиях ЧС и при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Это позволит Правительству в период эпидемии в условиях возникновения дефицита медицинских работников оперативно регулировать особенности оказания медицинской помощи, в том числе межведомственного характера.