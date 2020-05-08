Скоро утвердят новые меры поддержки бизнеса. Проект уже в Думе

Накануне поздно вечером в Госдуму был внесен законопроект № 953580-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

О поправках в части реестра МСП, мы писали здесь.

Кроме этого 47-страничный проект предусматривает множество других поправок в разные законы.

Так, в частности, малому бизнесу (в том числе руководителям компаний), дадут право оплачивать административные штрафы в течение 180 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Правда, эта норма не будет касаться новых «коронавирусных» штрафов.

📌 Реклама Отключить

Также законопроектом предлагается расширить перечень сфер, на которые будет распространяться принцип «лицензия автоматом».

Поправки также касаются вопросов банкротства, поддержки туроператоров и т.д.

Законопроектом предусмотрено наделение Правительства полномочием по установлению особенностей отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения, в том числе в части порядка, сроков и условий возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании.

Также Правительству дадут право устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и за провоз его багажа.

Законопроектом предусматривается наделение Правительства полномочия по установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, в условиях ЧС и при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

📌 Реклама Отключить

Это позволит Правительству в период эпидемии в условиях возникновения дефицита медицинских работников оперативно регулировать особенности оказания медицинской помощи, в том числе межведомственного характера.