Банки не открывают счета клиентам в удаленном режиме. Нет спроса

Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ.

По информации РБК, в ряде кредитных организаций, в частности, в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке сообщили, что клиент может открыть счет только в отделении банка или же заказав карту онлайн. В этом случае ее доставит курьер, который и проведет идентификацию клиента. При этом в Сбербанке и Райффазенбанке отмечают значительного интереса граждан к открытию счетов.

Банк России месяц назад разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам с использованием современных средств связи и без физического присутствия в отделении — такая мера действует с 6 апреля по 1 июля и касается тех счетов, которые открываются для «социально значимых платежей», в том числе алиментов, пенсий, стипендий, других социальных или страховых выплат, а также платежей по ипотечным кредитам.

В ЦБ рассчитывают, что банки начнут предоставлять услугу, если она будет востребована клиентами, сказал РБК представитель регулятора. При этом представитель регулятора добавил, что кредитные организации располагают техническими возможностями для предоставления подобных услуг и могут получить информацию о клиенте с помощью современных средств связи.