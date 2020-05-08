ЦБ не может заставить банки принимать просроченные карты. Это всего лишь рекомендации

ЦБ РФ рекомендовал банкам принимать карты с истекшим сроком действия и открывать счета дистанционно, но это только рекомендации.
Обязать банки выполнять эти требования регулятор не может, сообщает Телеграм-канал «Раньше всех» со ссылкой на Эльвиру Набиуллину.
Напомним, Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках.
Там объясняют это сложностями перенастройки системы.
Между тем страдают не только клиенты Сбера, ведь банк обслуживает многие торговые сети. Люди, которые расплачиваются там за покупки просроченными картами, получают отказ.