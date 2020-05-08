В Москве могут пересмотреть критерии основного вида деятельности для отнесения бизнеса к пострадавшим отраслям

Правительство Москвы совместно с предпринимателями рассматривает альтернативные варианты определения наиболее пострадавших от распространения коронавируса сфер деятельности. Об этом сообщил в пятницу руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Рассматриваются альтернативные варианты определения пострадавших сфер бизнеса: по объемам выручки, по поступлению денежных средств на расчетные счета.

«Необходимо совместно с предпринимателями выработать окончательные предложения по критериям отнесения отраслей к пострадавшим из-за пандемии. Они должны однозначно доказывать то, что компания оказалась в кризисной ситуации», — сказал он в ходе онлайн-заседания рабочей группы по антикризисным мерам поддержки бизнеса.

В ходе совещания большинство участников заявили о необходимости пересмотра критериев отнесения отраслей к наиболее пострадавшим от распространения коронавируса. Сейчас в качестве такого критерия выступает основной код в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Предприниматели предложили в качестве главного критерия использовать степень снижения доходов.

Правительство Москвы также рассмотрит вопрос включения самозанятых в число возможных получателей государственной поддержки. В настоящее время в столице насчитывается 274 тыс. самозанятых граждан.