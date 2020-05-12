ФНС разъяснила, когда организациям платить налоги на транспорт, землю и имущество

Срок представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год продлен до 30.06.2020.

Об этом напоминает ФНС в письме № БС-4-11/6945@ от 24.04.2020.

Что касается сроков уплаты налога на имущество, транспортного налога и авансовых платежей по ним для организаций, то они устанавливаются законами субъектов РФ.

Указами Президента с 30.03.2020 по 30.04.2020 включительно установлены нерабочие дни.

При этом в Указах перечислены организации, на которые положения данных указов в части установления нерабочих дней не распространяются.

К таким организациям, например, относятся непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

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ФНС в своем письме поясняет, что для всех организаций (кроме тех, у которых нет нерабочих дней по Указам Президента) сумм налога на имущество, транспортного налога и земельного налога, а также авансовых платежей за I квартал по указанным налогам, приходящиеся на даты с 30.03.2020 по 30.04.2020 включительно, переносятся на 06.05.2020.

При этом организациям малого и среднего бизнеса из списка пострадавших отраслей предоставляются, в частности, следующие меры поддержки: если законами субъектов РФ предусмотрена уплата авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество и земельному налогу, то указанные авансовые платежи за 1 квартал 2020 года подлежат уплате не позднее 30 октября 2020 года, за 2 квартал 2020 года — не позднее 30 декабря 2020 года.

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Кроме того, региональные власти получили право принимать НПА, предусматривающие продление сроков уплаты региональных и местных налогов (авансовых платежей по налогам).

В письме ФНС № БС-4-11/6945@ от 24.04.2020 также разъясняется порядок отсрочки по другим налогам и страховым взносам как в автоматическом порядке, так и по заявлению.