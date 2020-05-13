Нерезиденту РФ не положены налоговые вычеты при продаже квартиры

При продаже квартиры не возникает НДФЛ если она находилась в собственности в течение минимального предельного срока (3 или 5 лет) и более.

Если гражданин владел квартирой менее этого срока, возникает налогооблагаемый доход. Кроме того, у гражданина есть право на налоговые вычет. Но вычеты положены только если речь идет о ставке НДФЛ 13%.

Для доходов, в отношении которых предусмотрены иные налоговые ставки при определении налоговой базы, налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 — 221 НК, не применяются, напоминает Минфин в письме № 03-04-05/31827 от 21.04.2020.

Пунктом 3 статьи 224 НК установлено, что в отношении доходов, полученных физлицом, не являющимся налоговым резидентом РФ, применяется налоговая ставка 30 %.