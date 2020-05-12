Утвердили список культурной деятельности для ставки налога на прибыль 0%

Постановлением Правительства № 642 от 08.05.2020 утверждён перечень видов культурной деятельности музеев, театров, библиотек для применения нулевой ставки по налогу на прибыль.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020.

Напомним, с 01.01.2020 ст. 284 НК РФ дополнена новым п. 1.13: музеи, театры, библиотеки, учредителями которых являются субъекты РФ или муниципальные образования, при исчислении налога на прибыль будут вправе применять ставку 0 %.

При этом доля доходов от культурной деятельности должна быть не менее 90 %.

Перечень видов такой культурной деятельности устанавливается Правительством РФ.

При сдаче головой декларации по налогу на прибыль учреждения должны будут представить в налоговый орган сведения о доле доходов от культурной деятельности (подтвердить право на ставку 0 %).

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Перечень следующий:

I. Театры 1. Подготовка и показ спектаклей, других публичных представлений и предоставление сопутствующих этому услуг в целях формирования и удовлетворения потребностей населения в сценическом искусстве 2. Распространение художественного продукта (театральных постановок, концертных и других публичных представлений) посредством публичного исполнения, в том числе на гастролях 3. Проведение фестивалей, конкурсов и иных мероприятий художественно-творческого характера 4. Выставочная деятельность в установленной сфере деятельности учреждения 5. Экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей учреждения, а также в рамках мероприятий или программ, реализуемых учреждением на сторонних площадках 6. Деятельность по сохранению художественного уровня и развитию профессионального мастерства, преемственности артистической школы посредством предоставления творческой практики, творческих лабораторий (мастер-классы) в составе коллектива учреждения 7. Создание и реализация печатной, кино-, фото-, видео-, аудиои мультимедийной продукции, связанной с основными направлениями деятельности учреждения 8. Проведение исследований в области источниковедения, театроведения и литературоведения 9. Реализация учреждением научно-просветительских, научнометодических и образовательных программ 10. Осуществление культурно-просветительских мероприятий 11. Публикация музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме 12. Сдача в аренду имущества в культурно-просветительских целях

II. Библиотеки 📌 Реклама Отключить 1. Осуществление библиографической и информационной деятельности, в том числе обеспечение условий для взаимоиспользования ресурсов государственных библиотек 2. Осуществление библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 4. Выставочная деятельность в установленной сфере деятельности учреждения 5. Экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей учреждения, в том числе в рамках мероприятий или программ, реализуемых учреждением на сторонних площадках 6. Изучение книжных памятников, музейных предметов и музейных коллекций, в том числе проведение экспертизы книжных памятников, культурных ценностей и экспертизы музейных предметов и музейных коллекций 7. Публикация музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме 📌 Реклама Отключить 8. Предоставление реставрационных услуг 9. Предоставление библиографических и информационных услуг в виртуальном режиме 10. Ведение научной и методической работы в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения 11. Реализация учреждением научно-методических и образовательных программ 12. Осуществление культурно-просветительских мероприятий 13. Создание и реализация печатной, кино-, фото-, видео-, аудиои мультимедийной продукции, связанной с основными направлениями деятельности учреждения 14. Сдача в аренду имущества в культурно-просветительских целях