Утвердили список культурной деятельности для ставки налога на прибыль 0%

Постановлением Правительства № 642 от 08.05.2020 утверждён перечень видов культурной деятельности музеев, театров, библиотек для применения нулевой ставки по налогу на прибыль.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020.
Напомним, с 01.01.2020 ст. 284 НК РФ дополнена новым п. 1.13: музеи, театры, библиотеки, учредителями которых являются субъекты РФ или муниципальные образования, при исчислении налога на прибыль будут вправе применять ставку 0 %.
При этом доля доходов от культурной деятельности должна быть не менее 90 %.
Перечень видов такой культурной деятельности устанавливается Правительством РФ.
При сдаче головой декларации по налогу на прибыль учреждения должны будут представить в налоговый орган сведения о доле доходов от культурной деятельности (подтвердить право на ставку 0 %).
Перечень следующий:
I. Театры
1. Подготовка и показ спектаклей, других публичных представлений и предоставление сопутствующих этому услуг в целях формирования и удовлетворения потребностей населения в сценическом искусстве
2. Распространение художественного продукта (театральных постановок, концертных и других публичных представлений) посредством публичного исполнения, в том числе на гастролях
3. Проведение фестивалей, конкурсов и иных мероприятий художественно-творческого характера
4. Выставочная деятельность в установленной сфере деятельности учреждения
5. Экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей учреждения, а также в рамках мероприятий или программ, реализуемых учреждением на сторонних площадках
6. Деятельность по сохранению художественного уровня и развитию профессионального мастерства, преемственности артистической школы посредством предоставления творческой практики, творческих лабораторий (мастер-классы) в составе коллектива учреждения
7. Создание и реализация печатной, кино-, фото-, видео-, аудиои мультимедийной продукции, связанной с основными направлениями деятельности учреждения
8. Проведение исследований в области источниковедения, театроведения и литературоведения
9. Реализация учреждением научно-просветительских, научнометодических и образовательных программ
10. Осуществление культурно-просветительских мероприятий
11. Публикация музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
12. Сдача в аренду имущества в культурно-просветительских целях
II. Библиотеки
1. Осуществление библиографической и информационной деятельности, в том числе обеспечение условий для взаимоиспользования ресурсов государственных библиотек
2. Осуществление библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
4. Выставочная деятельность в установленной сфере деятельности учреждения
5. Экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей учреждения, в том числе в рамках мероприятий или программ, реализуемых учреждением на сторонних площадках
6. Изучение книжных памятников, музейных предметов и музейных коллекций, в том числе проведение экспертизы книжных памятников, культурных ценностей и экспертизы музейных предметов и музейных коллекций
7. Публикация музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
8. Предоставление реставрационных услуг
9. Предоставление библиографических и информационных услуг в виртуальном режиме
10. Ведение научной и методической работы в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения
11. Реализация учреждением научно-методических и образовательных программ
12. Осуществление культурно-просветительских мероприятий
13. Создание и реализация печатной, кино-, фото-, видео-, аудиои мультимедийной продукции, связанной с основными направлениями деятельности учреждения
14. Сдача в аренду имущества в культурно-просветительских целях
III. Музеи
1. Изучение музейных предметов и музейных коллекций, в том числе проведение экспертизы культурных ценностей и экспертизы музейных предметов и музейных коллекций
2. Предоставление реставрационных и консервационных услуг
3. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, иных мероприятий
4. Выставочная деятельность в установленной сфере деятельности учреждения
5. Экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей учреждения, в том числе в рамках мероприятий или программ, реализуемых учреждением на сторонних площадках
6. Публикация музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
7. Осуществление культурно-просветительских мероприятий
8. Создание и реализация печатной, кино-, фото-, видео-, аудиои мультимедийной продукции, связанной с основными направлениями деятельности учреждения
9. Популяризация объектов культурного наследия, находящихся в составе учреждения
10. Реализация учреждением научно-просветительских, научнометодических и образовательных программ
11. Проведение мониторинга технического состояния и эксплуатации объектов культурного наследия
12. Сдача в аренду имущества в культурно-просветительских целях
13. Оказание консультационных и научно-методических услуг в соответствии с уставной деятельностью и в пределах тематического направления работы музея
14. Разработка научно-проектной документации в связи с созданием экспозиций