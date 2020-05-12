Теперь у ФНС и ПФР будет меньше аргументов, чтобы отказывать фирмам в возврате взносов. Готовы поправки в НК

Вернуть страховые взносы будет проще. Соответствующие поправки в НК содержатся в законопроекте № 953961-7, внесенном в Госдуму.

Поясним, причиной внесения поправок послужило Постановление Конституционного суда № 32-П/2019.

О нем мы писали в материале «Вернуть переплаченные взносы будет проще: свежее решение КС».

Дело в том, что сейчас компания не может вернуть излишне уплаченные страховые взносы, если ПФР уже успел разнести их по индивидуальным лицевым счетам сотрудников.

Напомним, в суд обратилаоь ООО «Газпромнефть-развитие», которое ошибочно уплатило в ПФР более 2,5 млн рублей страховых взносов с выплаченных своим работникам сумм возмещения затрат по найму жилья в связи с их вынужденным переездом к новому месту работы. Сначала компания включила эти выплаты в расчет РСВ-1 и обложила их взносами. Позже в фирме одумались и сдали уточненку, исключив эти выплаты из базы. В этой связи образовалась переплата. Компания вовремя подала заявление на возврат этой переплаты, но получила отказ.

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Судьи отметили, что хоть сумма и отражена на ИЛС сотрудника, но ведь пенсия у него еще не наступила, а значит переплаченные взносы при ее расчете не учтены. А раз так — можно их вернуть работодателю.

Поправки внесут в три статьи НК — 45, 78, 79.

Возврат взносов будет невозможен только если взносы учтены на ИЛС сотрудника, являющегося на момент подачи заявления о возврате пенсионером.

Если сотрудник еще не вышел на пенсию, деньги вернут работодателю.

Так что следите за своими ИЛС. Не исключено, что работодатель сдаст уточненку и ваш лицевой пенсионный счет похудеет.

Норма НК Сейчас в НК Будет Абзац 2 пункта 9 статьи 45 Уточнение платежа в части суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не производится в случае, если по сообщению территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации сведения об этой сумме учтены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования. ______________ Пункт 6.1 статьи 78 Возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не производится в случае, если по сообщению территориального органа управления Пенсионным фондом Российской Федерации сведения о сумме излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование представлены плательщиком страховых взносов в составе сведений индивидуального (персонифицированного) учета и учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования. Сумма излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не подлежит возврату, если по информации территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации указанная сумма в соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования учтена по индивидуальной части тарифа страховых взносов на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате указанной суммы назначена страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях Абзац 2 пункта 1.1 статьи 79 Возврат суммы излишне взысканных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не производится в случае, если по сообщению территориального органа управления Пенсионным фондом Российской Федерации сведения о сумме излишне взысканных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования. Сумма излишне взысканных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не подлежит возврату, если по информации территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации указанная сумма в соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования учтена по индивидуальной части тарифа страховых взносов на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате указанной суммы назначена страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях

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Как отмечается в пояснительной записке, предусматривается внести изменения в отдельные положения статей 45, 78 и 79 НК, действующая редакция которых препятствует уточнению и возврату суммы страховых взносов на ОПС в случае, если по сообщению ПФР сведения о соответствующей сумме страховых взносов учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.