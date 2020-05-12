Пока только предупреждение. Всем, кто без маски и перчаток сегодня в общественном транспорте Москвы

В Москве контролеры начали проверять соблюдение пассажирами перчаточно-масочного режима. Пока обещают не штрафовать.
«Осуществлять контроль за соблюдением требований будут сотрудники ГКУ "Организатор перевозок". На станциях и в поездах будут проводиться рейды совместно с сотрудниками полиции. Также правонарушения будут фиксироваться камерами видеонаблюдения», – сказал исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
Правда, 12 мая обещают не штрафовать.
Сегодня, в первый день действия указа мэра, мы будем выносить предупреждения, но в дальнейшем мы будем вынуждены применять более строгие меры», – подчеркнул он.
Интересно, а чем вообще все это убережет от заражения?
Использованы материалы «РИА Новости».