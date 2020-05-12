Еще раз обращаем внимание на меры поддержки семей с детьми из вчерашнего выступления Путина. Цитируем из расшифровки обращения.
«Итак. Прежде всего, речь идёт о семьях с детьми. Забот у них хватает всегда, а сейчас, если семья лишается привычного дохода, то ей приходится очень непросто. Тем более если кто-то из родителей, а ещё хуже оба, временно остались без работы. Такое тоже бывает, к сожалению.
- Как вы знаете, уже предусмотрены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере 5000 рублей в месяц на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Эти деньги семья будет получать три месяца – с апреля по июнь.
- Кроме того, по 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трёх месяцев.
Обращаю внимание, такие выплаты начисляются, как и говорил в Послании, с начала текущего года. Таким образом семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. В среднем (подчеркиваю: в среднем) это 33 тысячи рублей на одного ребёнка, и такая семья в дальнейшем будет получать регулярные выплаты уже ежемесячно.
В среднем по стране это порядка 5,5 тысячи рублей на одного ребёнка в месяц.Однако полагаю, что сегодня этого недостаточно. В прямой поддержке государства сейчас нуждается значительно большее число семей с детьми. И созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны, и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей.
- В этой связи первое. Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать.
- Второе. Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребёнка до трёх лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть, до той даты, с которой введён новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребёнка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причём не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ребёнка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет.
- И, наконец, ещё одна мера поддержки семей с детьми. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста. И хочу подчеркнуть. Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, кто в ней нуждается.
Использованы материалы с портала Президента Кремлин.ру.