Еще раз обращаем внимание на меры поддержки семей с детьми из вчерашнего выступления Путина. Цитируем из расшифровки обращения.

«Итак. Прежде всего, речь идёт о семьях с детьми. Забот у них хватает всегда, а сейчас, если семья лишается привычного дохода, то ей приходится очень непросто. Тем более если кто-то из родителей, а ещё хуже оба, временно остались без работы. Такое тоже бывает, к сожалению.

Как вы знаете, уже предусмотрены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере 5000 рублей в месяц на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Эти деньги семья будет получать три месяца – с апреля по июнь.

Кроме того, по 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трёх месяцев.

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Далее. Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи – ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с трёх до семи лет включительно, сделать это раньше:, как предусматривали в своё время, а с

Обращаю внимание, такие выплаты начисляются, как и говорил в Послании, с начала текущего года. Таким образом семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. В среднем (подчеркиваю: в среднем) это 33 тысячи рублей на одного ребёнка, и такая семья в дальнейшем будет получать регулярные выплаты уже ежемесячно.

В среднем по стране это порядка 5,5 тысячи рублей на одного ребёнка в месяц.

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Однако полагаю, что сегодня этого недостаточно. В прямой поддержке государства сейчас нуждается значительно большее число семей с детьми. И созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны, и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей.

В этой связи первое. Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком с 3375 рублей до 6751 рубля . Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать.

. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать. Второе. Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребёнка до трёх лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много семей, у которых этого права нет , потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть, до той даты, с которой введён новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребёнка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей . Причём не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ребёнка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет.

, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть, до той даты, с которой введён новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребёнка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей . Причём не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ребёнка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет. И, наконец, ещё одна мера поддержки семей с детьми. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста. И хочу подчеркнуть. Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, кто в ней нуждается.

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Повторю: каждая российская семья, в которой растут дети с трёх до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи – сделать это уже с завтрашнего дня, дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда и получить деньги 10 000 рублей на каждого ребёнка начиная, как я уже сказал, с 1 июня текущего года. В общей сложности с учётом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 миллионов российских детей, от младенцев до учеников школ. Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства. Особенно сейчас, когда в первую очередь должны заботиться о безопасности людей пожилого возраста и поддержать семьи с детьми».

Использованы материалы с портала Президента Кремлин.ру.