В КоАП пропишут штрафы для чиновников за оскорбление граждан

В КоАП внесут поправки в части совершенствования законодательства в сфере защиты чести и достоинства граждан.

Вводятся штрафы до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбление граждан.

Соответствующий законопроект № 954048-7 внесен в Госдуму сегодня.

Штрафы за оскорбление граждан также предусмотрены для СМИ.

В пояснительной записке отмечается, что в соответствии с диспозицией статьи 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»), обязательным квалифицирующим признаком данного деяния является неприличная форма. Между тем, унижение чести и достоинства человека, особенно посредством СМИ, не обязательно должно выражаться в неприличной форме.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 5.61 КоАП, установив, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме, а также касаться не только другого лица, но и группы лиц.

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Также отмечается, что в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинства граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности. Подобные действия лиц, наделенных государственными или муниципальными полномочиями, вызывают широкую негативную реакцию общества, способствуют умалению авторитета органов власти и управления.

В то же время статья 5.61 КоАП РФ предусматривает виды наказания отдельно для должностных лиц, которые не обязательно наделены государственными или муниципальными полномочиями.

Этот законодательный пробел исправят.

Для чиновников введут отдельные штрафы и дисквалификацию, что по мнению авторов проекта, позитивно скажется на кадровом оздоровлении органов власти.

Авторы проекта — член Совета Федерации А.А.Турчак и депутат Госдумы А.Е.Хинштейн.